В Комитете госконтроля области: насколько эффективно используются деньги на освоение новых земель в хозяйствах Гродненщины

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Комитет государственного контроля Республики Беларусь провел мониторинг эффективности использования средств республиканского бюджета, поступающих от возмещения потерь сельскохозяйственного производства при изъятии земель на иные цели.





В 2017-2018 годах и первом полугодии 2019 года из республиканского бюджета для пяти районов Гродненской области (Ивьевского, Ошмянского, Свислочского, Слонимского и Сморгонского) были выделены средства, поступившие от возмещения потерь сельскохозяйственного производства, общая сумма которых составила 695,8 тыс. рублей.

Эти деньги направлены на освоение новых земель под сельскохозяйственные земли (пашни и луга). При этом выбор земельных участков и предложения по финансированию работ на них за счет средств от возмещения сельхозпотерь не всегда сопровождались необходимыми проработкой и обоснованием со стороны райисполкомов и Гродненского облисполкома. Также имеет место формальное отношение к оформлению документов (актов выбора и обследования земельных участков, смет, договоров, актов сдачи-приемки работ).

В отдельных случаях произведено некачественное составление смет в части определения конкретного объема работ на объектах в Сморгонском, Свислочском, Ошмянском и Ивьевском районах.

Некачественное выполнение работ сказалось и на результатах приемки и итогового отнесения земель к подвидам сельскохозяйственных земель сельскохозяйственного назначения. А именно: всего в Гродненской области произведены работы за счет средств бюджета на земельных участках общей площадью 186,9 га, из них по результатам приемки работ 133,9 га земель (72%) переведены в луговые и только 53 га (28%) переведены в пахотные земли.

Райисполкомами Гродненской области, в том числе их структурными подразделениями по землеустройству, не всегда принимаются своевременные и действенные меры по эффективному использованию организациями вновь освоенных сельскохозяйственных земель.

В Ивьевском, Ошмянском, Свислочском и Сморгонском районах 12 сельскохозяйственных организаций длительное время не использовали по целевому назначению или неэффективно использовали 21 земельный участок, или 61,71 га сельскохозяйственных земель сельскохозяйственного назначения (33% от общей площади земель, осваиваемых за счет бюджетных средств от возмещения потерь сельскохозяйственного производства), на которых израсходовано 222,5 тыс. рублей (32% от общего финансирования).

Комитет госконтроля Гродненской области