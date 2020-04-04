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В Минздраве рекомендуют белорусам по возможности соблюдать социальное дистанцирование
04.04.2020 15:40 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЭто позволит снизить вероятность контакта между инфицированными и здоровыми людьми. Суть заключается в том, что человек организует свою жизнь таким образом, чтобы сократить на ¾ контакты за пределами дома и работы и на ¼ - на работе. К слову, в общественных местах – таких, как метро, автомобильные заправки, магазины, тоже приняты соответствующие меры защиты.
Алексей Сокол, гендиректор ОАО "ЦУМ Минск": "На сегодняшний день 5 раз производится уборка торговых залов и вспомогательных, и административных помещений. Кроме этого, вспомогательные службы постоянно осуществляют уборку крылец входных, потому что там массово люди заходят, тоже антисептиками обрабатывают, протирают ручки, перила эскалатора, обрабатываются санитарными средствами и корзинки в продуктовых магазинах".
Перчатки, маски и антисептики. Чем еще защищаются те, кто по долгу службы не может соблюдать социальное дистанцирование? Водители такси и продавцы магазинов. Узнаем уже завтра
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Это позволит снизить вероятность контакта между инфицированными и здоровыми людьми. Суть заключается в том, что человек организует свою жизнь таким образом, чтобы...
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