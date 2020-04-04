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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Минздраве рекомендуют белорусам по возможности соблюдать социальное дистанцирование Это позволит снизить вероятность контакта между инфицированными и здоровыми людьми. Суть заключается в том, что человек организует свою жизнь таким образом, чтобы...

Это позволит снизить вероятность контакта между инфицированными и здоровыми людьми. Суть заключается в том, что человек организует свою жизнь таким образом, чтобы сократить на ¾ контакты за пределами дома и работы и на ¼ - на работе. К слову, в общественных местах – таких, как метро, автомобильные заправки, магазины, тоже приняты соответствующие меры защиты.Перчатки, маски и антисептики. Чем еще защищаются те, кто по долгу службы не может соблюдать социальное дистанцирование? Водители такси и продавцы магазинов. Узнаем уже завтра