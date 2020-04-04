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В Витебской области за сутки нет новых случаев COVID-19

04.04.2020 15:40 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

За последние сутки в Витебском регионе не зарегистрировали ни одного случая заражения COVID-19. Летальных случаев тоже нет. Выписаны после лечения от пневмонии 75 человек. Об этом газете "Витьбичи" сообщил заместитель начальника главного управления по здравоохранению области.
В целом заболеваемость респираторными инфекциями в половине районов идет на спад. Санслужба продолжает не только работу над выявлением контактов первого уровня, но и разрывом механизма передачи инфекции. Дезинфицируют железнодорожные и автовокзалы. Точечные противоэпидемические мероприятия проводят в местах, где ранее регистрировали заражение.
 
Теги: Витебск
 
 
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За последние сутки в Витебском регионе не зарегистрировали ни одного случая заражения COVID-19. Летальных случаев тоже нет. Выписаны после лечения от пневмонии 75...
 
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