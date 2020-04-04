«Это мое единственное жилье». Еще более ста дач около «Азота» снесут: они находятся под ЛЭП

Источник материала: Tut.by

Днем 4 апреля в гродненском Гродно около «Азота» снесут почти 100 дач">садовом товариществе «Химик-Азот» собралось несколько десятков дачников: недавно люди получили письма от Гродненского филиала Гродноэнергонадзора, где было написано, что владельцы участков нарушили требования Правил охраны электрических сетей напряжением более тысячи вольт, то есть их дома и хозпостройки находятся под электролиниями, что незаконно. Поэтому все постройки надо снести до 15 апреля. В противном случае, люди будут оштрафованы, а убрать «незаконные» строения все равно придется. Гродненцы с актами не согласны. Говорят, что документ составлялся без них, раньше претензий ни у кого не было, а некоторые участки появились здесь раньше, чем сюда провели электросети.





О садовом товариществе «Химик-Азот» мы уже писали . Весной прошлого года хозяева около ста наделов узнали, что их домики и огороды, находящиеся на подземных коммуникациях, построены незаконно. А первого ноября прошлого года дачникам надо было снести строения и очистить землю от деревьев и кустарников за свой счет.

С таким положением дел люди не согласились — и даже написали открытое письмо президенту, где обрисовали свою проблему, а также встретились с губернатором Гродненской области Владимиром Кравцовым, который пообещал разобраться с ситуацией.

В декабре 2019 года дачники получили из облисполкома ответ, что, «учитывая поручение председателя облисполкома, ОАО „Гродно Азот“ проводится работа индивидуально с каждым землепользователем, решение о принудительном освобождении земельных участков не готовится», за исключением тех, которые попадают в зону строительства нового автомобильного моста.





Также в документе написано, что по данному вопросу создана рабочая группа, а срок освобождения «незаконных» земельных участков продлен до урегулирования ситуации. По сути снос дач должен был быть приостановлен, однако в конце января дачники жаловались, что строители все равно все сносят. На место тогда выехали представители администрации и главный коммунальник Октябрьского района Гродно Марьян Жук.

Но эта история, похоже, уже подошла к концу — домики на коммуникациях и там, где проходит новая дорога — снесли.





Остальные дачники вздохнули спокойно — вроде бы «пронесло». Однако несколько дней назад люди начали получать письма от Гродненского филиала Гродноэнергонадзора. Всего по подсчетам дачников таких постановлений о сносе дачных домиков, находящихся под или около ЛЭП, пришло около 170 (цифры еще уточняются, — прим.TUT.BY).

Однако люди с такой постановкой вопроса не согласны, ведь у многих дачные участки появились раньше, чем здесь начали тянуть ЛЭП.

— У меня дачный участок с 1968 года, а электросети протянули только в 1977 году. Тогда нам даже давали компенсацию за снесенные деревья и кустарники. Все это время нам никто не говорил, что мы нарушаем какие-то законы, а сейчас приходит письмо — за полмесяца все вывезти, — говорит одна из дачниц. Пожилая женщина рассказывает, что получала участок, как и многие другие в конце 60-х годов прошлого века. Ей надел выделили на предприятии «ГродноАзот», где она тогда работала.





Взносы и налоги на землю она исправно платила, однако приватизировать участок не смогла: необходимых документов у нее не было. Женщина говорит, что в то время дачные участки раздавались просто по списку, никаких документов оформлять не надо было. Чтобы как-то официально оформить надел она писала исала письма в различные инстанции, ходила на прием в горисполком, а последние два года закинула это дело — муж сильно заболел, все силы кинула на уход за супругом. Сейчас переживает, что летом ей не будет некуда приезжать и не понимает, как это разобрать добротный домик и куда-то его вывезти.





В актах, которые получили дачники, значится, что нарушены пункты 4,10, 11 и 25 Правил охраны электрических сетей напряжением свыше тысячи вольт. То есть дома и участки находятся в охранных зонах ЛЭП, а ведь на расстоянии 20 метров от крайних проводов нельзя строить здания, деревья должны быть не выше четырех метров, также не должно быть металлических и проволочных ограждений.

— Товариществу за 52 года не делали ни одного предписания по этому поводу. Не было ни одной претензии к нам, а сейчас оказывается, что мы построили дома незаконно. При этом, если нам выдали участки с нарушениями, не прописали запрет на строительство домов, то почему мы сейчас остаемся виноватыми, — говорят люди. — Мы узнавали, попадают ли наши дачи под «самострой». Нам сказали, что нет. Потом мы спрашивали — попадаем ли мы под снос из-за дороги, которая здесь строится. Нам тоже сказали, что нет. Опять-таки в уставе товарищества никаких запретов также нет. Но вдруг получается, что мы должны до 15 апреля снести сами свои дома.





Около конторы собралось около трех десятков гродненцев, чьи дачи идут под снос из-за электросетей. Люди решили, что будут писать письма городским властям, а также в Администрацию президента.

Одна из дачниц — Светлана рассказывает, что свой участок купила здесь несколько лет назад. Сначала домик арендовала, потом решила выкупить. Специально узнавала, будут ли сносить в ее секторе дачи.





— Везде мне говорили, что мой участок под снос не попадает. Да, линии передач здесь тянутся, но это запасная ЛЭП, она сейчас не используется. Вот у меня есть план, где обозначен мой участок. Специалисты землеустроительной службы сказали, что план дороги утвержден, она пройдет рядом с нашим участком, но его не затронет. Ладно бы просто дача, но это мое единственное место жительства. Я здесь живу постоянно вместе с мужем и дочерью-школьницей. Куда нам идти? Я прописана в квартире у бывшего мужа, где проживает он, наша старшая дочь с мужем и ребенком. Получается, что и нам туда придется идти? — Светлана еле сдерживает слезы. Показывает книжку члена садоводческого товарищества, паспорт, акт и план участков.





Женщина рассказывает, что в сентябре прошлого года поменяла в домике окна, купила доски для пола и новые двери. А еще полностью не выплатила кредит, который брала на покупку домика. Что сейчас делать, Светлана не знает.

Первый заместитель главы Администрации Октябрьского района Гродно Сергей Сорока говорит, что акты составлены по закону, но людей бросать в этой ситуации никто не будет. Местные власти готовы рассматривать каждую ситуацию отдельно и будут встречаться с дачниками. Кстати, уже одна встреча прошла с участием председателя данного садового товарищества.

— И еще важно — землю у товарищества никто не забирает. Она остается. Там можно будет вести огородничество. Однако дома около высоковольтных линий передач строить было нельзя. Такие нормы были и в Советском союзе, такие нормы есть и сейчас, — объяснил Сергей Сорока.

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