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В этом году в Беларуси планируют возвести более 130 тысяч квадратных метров арендного жилья

04.04.2020 19:10 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Строительство социальных объектов. В этом году в Беларуси планируют возвести более 130 тысяч квадратных метров арендного жилья. Большинство таких домов появится в столице, а также в Минской и Брестской областях. Одновременно воздвигают остальные социально значительные объекты. Так, в Минске откроют несколько новых школ и детских садов. Прирастает не только сфера образования, но и здравоохранения. В Жодино строят большую детскую поликлинику, а на очереди и целый микрорайон.

О развитии городов в Центральном регионе страны - Алексей Кондратенко (видео).   
 
Теги: Минск
 
 
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Строительство социальных объектов. В этом году в Беларуси планируют возвести более 130 тысяч квадратных метров арендного жилья. Большинство таких домов появится в...
 
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