|
В этом году в Беларуси планируют возвести более 130 тысяч квадратных метров арендного жилья
04.04.2020 19:10 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСтроительство социальных объектов. В этом году в Беларуси планируют возвести более 130 тысяч квадратных метров арендного жилья. Большинство таких домов появится в столице, а также в Минской и Брестской областях. Одновременно воздвигают остальные социально значительные объекты. Так, в Минске откроют несколько новых школ и детских садов. Прирастает не только сфера образования, но и здравоохранения. В Жодино строят большую детскую поликлинику, а на очереди и целый микрорайон.
О развитии городов в Центральном регионе страны - Алексей Кондратенко (видео).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Строительство социальных объектов. В этом году в Беларуси планируют возвести более 130 тысяч квадратных метров арендного жилья. Большинство таких домов появится в...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)