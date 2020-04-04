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События западного региона страны - в дайджесте

04.04.2020 19:24 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

А в Гродно стартовала кампания по массовому озеленению областного центра. Здесь планируют высадить несколько тысяч деревьев и кустарников. Новый образ символа города - святой Губерт с оленем - появится в историческом центре города к ХІІІ фестивалю национальных культур. А узнать о подвиге партизан теперь можно и при помощи интернета. Интерактивная выставка проходит в городе над Неманом. Об интересных событиях западного региона страны - в следующем дайджесте.


В этом году Гродно планирует подтвердить статус самого зеленого города страны


Рябины, клены, липы и березы появятся в историческом центре и в новых микрорайонах. Посадят кусты вдоль автомобильных дорог. Акцент сделают на кизильник  блестящий, полезный барбарис, шиповник с душистыми цветами - это обычные и наиболее распространенные растения в нашей местности. Их выбрали для городских посадок   в связи с  хорошей приживаемостью. Высадка деревьев - один из основных способов улучшения экологической ситуации в городе. К решению этой задачи активно подключается население. Совместные усилия, по мнению  специалистов, способствуют "оживлению" городского ландшафта и оздоровлению окрестности.


В Гродно появится новый образ символа города


Гранитную колонну с бронзовыми фигурками святого Губерта и оленя установят в историческом центре города специально к ХІІІ Республиканскому фестивалю национальных культур. По замыслу автора проекта,  вся композиция достигнет трех метров в высоту. Сейчас проект проходит процедуру согласования. На специальном совете ведущие архитекторы, художники, скульпторы и искусствоведы Гродно уже вынесли свой положительный вердикт. Определяется окончательное место установки композиции.


Интерактивная выставка "Подвиги и судьбы партизан в документах" открылась в Гродно


Экспозиция включает в себя больше  70 экспонатов. Их особенность - персонификация. При помощи электронного стенда можно найти своего героического предка, который в годы войны был партизаном или подпольщиком. В базе данных интернет-проекта более  83 тысяч электронных карточек партизанского движения. Планируется также перевести в электронный вариант многочисленные военные карты, стенгазеты и листовки, которые выпускали партизанские отряды во время оккупации.

 
Теги: Гродно
 
 
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А в Гродно стартовала кампания по массовому озеленению областного центра. Здесь планируют высадить несколько тысяч деревьев и кустарников. Новый образ символа...
 
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