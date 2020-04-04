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Минобороны: цели проверок территориальной обороны Островецкого и Клецкого районов достигнуты

05.04.2020 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Минобороны: цели проверок территориальной обороны Островецкого и Клецкого районов достигнуты

Цели и задачи проверок системы территориальной обороны Островецкого района Гродненской области и Клецкого района Минской области достигнуты. Результаты после детального анализа будут основой для дальнейшего совершенствования элементов системы территориальной обороны Беларуси, сообщили БЕЛТА в Министерстве обороны.

Сегодня военное ведомство уведомило о завершении проверки отдельных вопросов готовности системы территориальной обороны Островецкого района. «Она носила ограниченный характер и являлась очередным этапом оценки действенности системы территориальной обороны и логическим продолжением проверки, проведенной в Клецком районе. Цели и задачи проверок достигнуты. Должностные лица органов управления территориальной обороны, в том числе Островецкого района Гродненской области, с поставленной задачей справились. Личный состав установленным порядком будет уволен», — проинформировали в Минобороны.

«Должностные лица органов управления областного и районного уровней справились с поставленными задачами по принятию решений на формирование и обеспечение территориальных войск района. Отработаны вопросы оповещения личного состава, приема из запаса офицеров и личного состава организационного ядра, боевого слаживания подразделений, проведены занятия. Детально проработаны вопросы всестороннего обеспечения, при этом особое внимание было уделено вопросам медицинского обеспечения», — рассказали в Минобороны об итогах проверки в Островецком районе.

 
 
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Цели и задачи проверок системы территориальной обороны Островецкого района Гродненской области и Клецкого района Минской области достигнуты. Результаты после...
 
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