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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Премиум-пакет онлайн-платформы "Знай.бай" будет бесплатным до конца учебного года Социальная ответственность бизнеса в действии: резидент Парка высоких технологий предоставит доступ к максимальному перечню образовательных услуг своей...

Социальная ответственность бизнеса в действии: резидент Парка высоких технологий предоставит доступ к максимальному перечню образовательных услуг своей онлайн-платформы. Премиум-пакет будет бесплатным до конца учебного года. С системой работают уже более 1200 школ по всей стране. Учреждение, желающее присоединиться, может зарегистрироваться за один клик.Платформа представляет собой единую базу из электронных дневников, журналов, расписания и учебников. Для каждой группы - учителей, школьников и родителей - свой удобный интерфейс.