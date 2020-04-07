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Премиум-пакет онлайн-платформы "Знай.бай" будет бесплатным до конца учебного года

07.04.2020 15:52 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Социальная ответственность бизнеса  в действии: резидент Парка высоких технологий предоставит доступ к максимальному перечню образовательных услуг своей онлайн-платформы. Премиум-пакет будет бесплатным до конца учебного года. С системой работают уже более 1200 школ по всей стране. Учреждение, желающее присоединиться, может зарегистрироваться за один клик.

Александр Тепляков, бренд-директор онлайн-платформы "Знай.бай": "Наша первостепенная задача - обеспечить бесперебойную коммуникацию между школой, учениками и родителями. Мы понимаем: чтобы расширить качество образования, мы должны расширить эту коммуникацию и предоставить учителям более широкий инструментарий. Поэтому наша инициатива в том, чтобы это происходило сейчас, в четвертой четверти, и бесплатно".

Платформа представляет собой единую базу из электронных дневников, журналов, расписания и учебников. Для каждой группы - учителей, школьников и родителей - свой удобный интерфейс.

 
 
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Социальная ответственность бизнеса  в действии: резидент Парка высоких технологий предоставит доступ к максимальному перечню образовательных услуг своей...
 
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