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Активистка, и просто красивая женщина. Галина Герасимчук принимает поздравления с юбилеем

07.04.2020 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Профессионал своего дела и просто красивая женщина. Заместитель директора по идеологической работе СУП «Андреевка» Галина Герасимчук принимает поздравления с юбилеем.

Слова благодарности за многолетний добросовестный труд и активную гражданскую позицию высказал имениннице заместитель председателя районного исполнительного комитета Геннадий Вамбриков, вручив цветы и Благодарственное письмо. Теплые слова поздравлений направила Галине Антоновне председатель районного комитета профсоюза работников АПК Елена Степаненко.

Заместитель директора по идеологической работе СУП «Андреевка» Галина Герасимчук трудится на предприятии вот уже 40 лет. Родилась на Гродненщине. Приехала в Широкое вслед за мужем, который, отучившись на зоотехника в Гродненском сельскохозяйственном институте, был распределен в Широкое. Галина, к слову, по специальности тоже зоотехник. Но активная, коммуникабельная и невероятно энергичная женщина по специальности проработала совсем недолго. Ее заметили и предложили возглавить профсоюзную организацию. Последние 16 лет она является заместителем директора по идеологической работе.Активистка, и просто красивая женщина. Галина Герасимчук принимает поздравления с юбилеем
Активистка, и просто красивая женщина. Галина Герасимчук принимает поздравления с юбилеем
Активистка, и просто красивая женщина. Галина Герасимчук принимает поздравления с юбилеем

Ирина ПАЛУБЕЦ.

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Профессионал своего дела и просто красивая женщина. Заместитель директора по идеологической работе СУП «Андреевка» Галина Герасимчук принимает...
 
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