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Министерство здравоохранения установило нормы на продажу некоторых медицинских товаров
10.04.2020 12:36 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTОграничения будут действовать до 1 июля. Они связаны с резким ростом спроса на ряд лекарств и других товаров аптечного ассортимента. Так, парацетамол и арпетол будут отпускать по 40 таблеток, флустоп - по 10 капсул. Маски и перчатки - по 10 штук. Антисептики - от одной до двух упаковок в зависимости от объема. С полным списком можно ознакомится на сайте ведомства.
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Ограничения будут действовать до 1 июля. Они связаны с резким ростом спроса на ряд лекарств и других товаров аптечного ассортимента. Так, парацетамол и арпетол...
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