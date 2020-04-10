Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Министерство здравоохранения установило нормы на продажу некоторых медицинских товаров Ограничения будут действовать до 1 июля. Они связаны с резким ростом спроса на ряд лекарств и других товаров аптечного ассортимента. Так, парацетамол и арпетол...

Ограничения будут действовать до 1 июля. Они связаны с резким ростом спроса на ряд лекарств и других товаров аптечного ассортимента. Так, парацетамол и арпетол будут отпускать по 40 таблеток, флустоп - по 10 капсул. Маски и перчатки - по 10 штук. Антисептики - от одной до двух упаковок в зависимости от объема. С полным списком можно ознакомится на сайте ведомства.