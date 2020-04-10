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Без концерта и днем. Как и когда в Минске откроют сезон фонтанов
10.04.2020 13:00 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Фонтаны в столице планируют включить 24 апреля. Однако открывать сезон в этом году будут без концерта. Об этом сообщает агентство
Открытие сезона работы фонтанов в столице на этот раз не будет сопровождаться концертной программой, сообщил начальник участка эксплуатации городских фонтанов предприятия «Минскзеленстрой» Василий Бахар.
Рукотворные гейзеры запустят не вечером, а в течение рабочего дня.
Фонтаны планируют включить 24 апреля. Сейчас специалисты продолжают готовить их к сезону. Устанавливают оборудование, которое снимали осенью при консервации объектов, моют чаши.
На обслуживании «Минскзеленстроя» находятся 34 фонтана. Ожидается, что в предстоящем сезоне их ряды пополнятся еще двумя — реконструированным фонтаном на улице Пулихова и уникальным фонтаном на воде у парка имени Янки Купалы.
Режим работы фонтанов появится на сайте «Минскзеленстроя». Однако следует помнить, что их не включают в дождливую погоду, при температуре воздуха ниже +10 °C, в сильный ветер.
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Фонтаны планируют включить 24 апреля. Сейчас специалисты продолжают готовить их к сезону. Устанавливают оборудование, которое снимали осенью при консервации...
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