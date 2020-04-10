Без концерта и днем. Как и когда в Минске откроют сезон фонтанов

Источник материала: Tut.by

Фонтаны в столице планируют включить 24 апреля. Однако открывать сезон в этом году будут без концерта. Об этом сообщает агентство «Минск-Новости» .



Так открывали сезон фонтанов в Минске в 2019 году. Фото: Олег Киндар, TUT.BY

Открытие сезона работы фонтанов в столице на этот раз не будет сопровождаться концертной программой, сообщил начальник участка эксплуатации городских фонтанов предприятия «Минскзеленстрой» Василий Бахар.

Рукотворные гейзеры запустят не вечером, а в течение рабочего дня.

Фонтаны планируют включить 24 апреля. Сейчас специалисты продолжают готовить их к сезону. Устанавливают оборудование, которое снимали осенью при консервации объектов, моют чаши.

На обслуживании «Минскзеленстроя» находятся 34 фонтана. Ожидается, что в предстоящем сезоне их ряды пополнятся еще двумя — реконструированным фонтаном на улице Пулихова и уникальным фонтаном на воде у парка имени Янки Купалы.

Режим работы фонтанов появится на сайте «Минскзеленстроя». Однако следует помнить, что их не включают в дождливую погоду, при температуре воздуха ниже +10 °C, в сильный ветер.