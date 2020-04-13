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В рамках благотворительной акции дома-интернаты получили продукты

13.04.2020 10:00 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

"Свет добра в каждый дом". Совместную благотворительную акцию проводит Миноблисполком и представители бизнеса. 

Одна из крупнейших торговых сетей Беларуси доставила продукты в Червенский дом-интернат. Крупы, макаронные изделия, растительное масло, фрукты - это тот обязательный набор, который должен быть на каждой кухне. В доме-интернате сейчас  воспитывают 265 детей и молодых людей с особенностями психофизического развития.

Также продуктами поддержали Николаевский дом-интернат для престарелых и инвалидов, где проживает 250 человек.

 
 
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"Свет добра в каждый дом". Совместную благотворительную акцию проводит Миноблисполком и представители бизнеса.  Одна из крупнейших торговых сетей Беларуси...
 
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