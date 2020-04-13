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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В рамках благотворительной акции дома-интернаты получили продукты "Свет добра в каждый дом". Совместную благотворительную акцию проводит Миноблисполком и представители бизнеса. Одна из крупнейших торговых сетей Беларуси...

"Свет добра в каждый дом". Совместную благотворительную акцию проводит Миноблисполком и представители бизнеса.Одна из крупнейших торговых сетей Беларуси доставила продукты в Червенский дом-интернат. Крупы, макаронные изделия, растительное масло, фрукты - это тот обязательный набор, который должен быть на каждой кухне. В доме-интернате сейчас воспитывают 265 детей и молодых людей с особенностями психофизического развития.Также продуктами поддержали Николаевский дом-интернат для престарелых и инвалидов, где проживает 250 человек.