Он был слишком пьян. Прокурор доказал, что женщина не оборонялась, а убивала - и ей в 5 раз увеличили срок

Источник материала: Tut.by

Бобруйчанка проведет в колонии 10 лет вместо двух за убийство знакомого — суд ужесточил для нее наказание. Приговор изменили по апелляционному протесту прокурора Бобруйска. Он доказал, что женщина не превысила пределы самообороны, а совершила убийство, сообщили в Генпрокуратуре.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Убийство произошло 21 сентября 2018 года. Осужденная была в квартире своего знакомого на улице Чонгарской, они пили спиртное. Потом произошел конфликт, и женщина несколько раз ударила хозяина квартиры руками по рукам, а потом дважды — ножом в область живота и груди. Через сутки мужчина умер в больнице.

В суде бобруйчанка рассказала, что мужчина применил к ней насилие, потому ей пришлось обороняться. Суд признал ее показания достоверными и приговорил к 2 годам колонии за убийство при превышении пределов необходимой обороны.

Прокурор не согласился с этим и подал апелляционный протест. Он доказал, что суд не дал надлежащую оценку поведению обвиняемой после преступления, а также ее личности, склонной ко лжи и обману, а в состоянии алкогольного опьянения — созданию конфликтных ситуаций и их насильственному разрешению. Также прокурор доказал, что убитый был слишком пьян и не мог быть настолько активным, чтобы заставить женщину, ранее занимавшуюся дзюдо, так активно обороняться.

Областной суд отменил приговор и отправил на повторное разбирательство.

В итоге суд Бобруйска признал женщину виновной в убийстве и приговорил к 10 годам колонии общего режима. Приговор вступил в силу.