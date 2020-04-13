|
Большинство проблемных участков минских дорог уже готовы к летнему сезону
13.04.2020 12:48 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСейчас дорожные службы продолжают ликвидировать мелкие ямы и трещины. Для этого используют специальный метод - струйно-инъекционный. Он позволяет избавляться от ям точечно и быстро. Также дорожные службы продолжают обновление дорожной разметки.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сейчас дорожные службы продолжают ликвидировать мелкие ямы и трещины. Для этого используют специальный метод - струйно-инъекционный. Он позволяет избавляться от...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)