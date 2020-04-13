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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Выпуск защитных экранов для медиков освоили в Витебске Само предприятие разрабатывает и производит видеомониторы различного назначения, а сейчас здесь решили поддержать белорусских медиков. Экран вырезают лазером, а...

Само предприятие разрабатывает и производит видеомониторы различного назначения, а сейчас здесь решили поддержать белорусских медиков. Экран вырезают лазером, а элементы крепления делают из оргстекла. Перед запуском производства образцы протестировали витебские врачи. Конструкторы учли пожелания и доработали защитные экраны.Защитные экраны не боятся многоразовой дезобработки. Предприятие выпустит и передаст Витебской областной больнице несколько тысяч таких изделий. Причем совершенно бесплатно.