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Выпуск защитных экранов для медиков освоили в Витебске
13.04.2020 12:48 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСамо предприятие разрабатывает и производит видеомониторы различного назначения, а сейчас здесь решили поддержать белорусских медиков. Экран вырезают лазером, а элементы крепления делают из оргстекла. Перед запуском производства образцы протестировали витебские врачи. Конструкторы учли пожелания и доработали защитные экраны.
Сергей Щеглов, заместитель главного инженера конструкторского бюро "Дисплей": "Мы решили хоть как-то помочь медицинским работникам. Вот сотрудник, который на двух станках производит обработку материалов. Лазер вырезает нужную форму щитка, потом мы комплектуем".
Защитные экраны не боятся многоразовой дезобработки. Предприятие выпустит и передаст Витебской областной больнице несколько тысяч таких изделий. Причем совершенно бесплатно.
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Само предприятие разрабатывает и производит видеомониторы различного назначения, а сейчас здесь решили поддержать белорусских медиков. Экран вырезают лазером, а...
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