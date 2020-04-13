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Выпуск защитных экранов для медиков освоили в Витебске

13.04.2020 12:48 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Само предприятие разрабатывает и производит видеомониторы различного назначения, а сейчас здесь решили поддержать белорусских медиков. Экран вырезают лазером, а элементы крепления делают из оргстекла. Перед запуском производства  образцы протестировали витебские врачи. Конструкторы учли пожелания и доработали защитные экраны.

Сергей Щеглов, заместитель главного инженера конструкторского бюро "Дисплей": "Мы решили хоть как-то помочь медицинским работникам. Вот сотрудник, который на двух станках производит обработку материалов. Лазер вырезает нужную форму щитка, потом мы комплектуем".

Защитные экраны не боятся многоразовой дезобработки. Предприятие выпустит и передаст Витебской областной больнице несколько тысяч таких изделий. Причем  совершенно бесплатно.

 
 
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Само предприятие разрабатывает и производит видеомониторы различного назначения, а сейчас здесь решили поддержать белорусских медиков. Экран вырезают лазером, а...
 
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