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Интеграция в новой экономической реальности и противостояние COVID-19. Видеоконференция лидеров ЕАЭС
14.04.2020 15:52 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTИнтеграционные настройки в новой экономической реальности: сегодня рабочая встреча лидеров ЕАЭС прошла в формате видеоконференции. Беларусь как страна-председатель была инициатором этого разговора. Лидеры Армении, России, Казахстана и Кыргызстана оперативно откликнулись на предложение обсудить неотложные вопросы высшего уровня. Центральной темой стало противостояние COVID-19 и экономические последствия пандемии. А с ними справиться можно только сообща. Конечно, главное сейчас - жизнь и здоровье людей. Не менее важно думать стратегически, на перспективу - о жизни после эпидемии.
COVID-19: вызов для ЕАЭС
Беларусь призывает к решительным мерам, которые дополняют предложения Евразийской экономической комиссии. Во-первых, сохранить транзитное и двустороннее транспортное сообщение. Для этого между странами ЕАЭС необходимо организовать безопасные с точки зрения медицины коридоры для транспортировки грузов. К слову, в Беларуси уже работают три такие транспортные международные артерии. Также особое внимание внешней торговле: контроль за тем, чтобы товары повышенного спроса не вымывались за пределы объединения. Иными словами, внутренний рынок союза сейчас в приоритете. Это касается и производства продовольствия. На фоне новых вызовов открытыми остаются и другие вопросы.
ЕАЭС: работа на перспективу
Белорусская сторона предложила проработать общие механизмы реагирования на глобальные кризисы. Это значительно снизило бы риски для государств ЕАЭС в будущем. По итогам работы лидеры приняли совместное заявление. Документ направлен на экономическую и социальную защиту населения государств - членов объединения.
Также Александр Лукашенко пригласил лидеров стран ЕАЭС приехать в Минск на саммит 19 мая, заверив, что белорусская сторона примет все необходимые меры для обеспечения безопасности участников.
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Интеграция в новой экономической реальности и противостояние COVID-19. Видеоконференция лидеров ЕАЭС
Интеграционные настройки в новой экономической реальности: сегодня рабочая встреча лидеров ЕАЭС прошла в формате видеоконференции. Беларусь как...
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