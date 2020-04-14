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Интеграция в новой экономической реальности и противостояние COVID-19. Видеоконференция лидеров ЕАЭС

14.04.2020 15:52 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Интеграционные настройки в новой экономической реальности: сегодня рабочая встреча лидеров ЕАЭС прошла в формате видеоконференции. Беларусь как страна-председатель была инициатором этого разговора. Лидеры Армении, России, Казахстана и Кыргызстана оперативно откликнулись на предложение обсудить неотложные вопросы высшего уровня. Центральной темой стало противостояние COVID-19 и экономические последствия пандемии. А с ними справиться можно только сообща. Конечно, главное сейчас - жизнь и здоровье людей. Не менее важно думать стратегически, на перспективу - о жизни после эпидемии.


Интеграция в новой экономической реальности и противостояние COVID-19. Видеоконференция лидеров ЕАЭС


COVID-19: вызов для ЕАЭС


Беларусь призывает к решительным мерам, которые дополняют предложения Евразийской экономической комиссии. Во-первых, сохранить транзитное и двустороннее транспортное сообщение. Для этого между странами ЕАЭС необходимо организовать безопасные с точки зрения медицины коридоры для транспортировки грузов. К слову, в Беларуси уже работают три такие транспортные международные артерии. Также особое внимание  внешней торговле: контроль за тем, чтобы товары повышенного спроса не вымывались за пределы объединения. Иными словами, внутренний рынок союза сейчас в приоритете. Это касается и производства продовольствия. На фоне новых вызовов открытыми остаются и другие вопросы.


ЕАЭС: работа на перспективу


Белорусская сторона предложила проработать общие механизмы реагирования на глобальные кризисы. Это значительно снизило бы риски для государств ЕАЭС в будущем. По итогам работы лидеры приняли совместное заявление. Документ направлен на экономическую и социальную защиту населения государств - членов объединения.

Интеграция в новой экономической реальности и противостояние COVID-19. Видеоконференция лидеров ЕАЭС


Также Александр Лукашенко пригласил лидеров стран ЕАЭС приехать в Минск на саммит 19  мая, заверив, что белорусская сторона примет все необходимые меры для обеспечения безопасности участников.

 
Теги: Минск
 
 
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Интеграционные настройки в новой экономической реальности: сегодня рабочая встреча лидеров ЕАЭС прошла в формате видеоконференции. Беларусь как...
 
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