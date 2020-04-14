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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Онлайн-занятия для школьников проводят в БГПУ Серию онлайн-уроков для школьников запустили в Белорусском государственном педагогическом университете имени Максима Танка. В волонтерском образовательном...

Серию онлайн-уроков для школьников запустили в Белорусском государственном педагогическом университете имени Максима Танка. В волонтерском образовательном проекте будущие преподаватели проводят занятия по школьным дисциплинам для учеников первых - одиннадцатых классов. Например, сегодня в расписании белорусская литература, химия, алгебра, история. Все трансляции проходят на официальном YouTube-канале университета. Кстати, за два дня проекта на него подписались более 20 тысяч человек. После занятий участники трансляции получают задания для самостоятельной работы, ссылки на интерактивные упражнения или тесты по теме урока. Кстати, в четверг к онлайн-проекту присоединятся и учащиеся педагогических классов. Они подготовят уроки для начальной школы.