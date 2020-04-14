Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Пасху храмы будут открыты, но стоит воздержаться от их посещения Митрополит Павел призвал верующих воздержаться от посещения храмов в праздничный для христиан период. Такое заявление Патриарший Экзарх всея Беларуси сделал...

Митрополит Павел призвал верующих воздержаться от посещения храмов в праздничный для христиан период. Такое заявление Патриарший Экзарх всея Беларуси сделал сегодня в ходе пресс-конференции. Уже в эти выходные крупнейшая конфессия нашей страны встретит Воскресение Христово. Впереди и Радуница. На торжества храмы закрываться не будут. Освещение пасхальных угощений состоится. Правда, верующих призывают сохранять дистанцию, избегать контактов с иконами, пользоваться масками и антисептикам. В случае болезни лучше остаться дома. Следить за торжественными богослужениями можно будет онлайн, а также у экрана телевизора. Прямую трансляцию из Свято-Духова кафедрального собора будет вести Белтелерадиокомпания. На сегодня неизвестно, будет ли доставлен в Беларусь Благодатный огонь. Вопрос прорабатывается.