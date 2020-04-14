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В Пасху храмы будут открыты, но стоит воздержаться от их посещения

14.04.2020 16:07 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Митрополит Павел призвал верующих воздержаться от посещения храмов в праздничный для христиан период. Такое заявление Патриарший Экзарх всея Беларуси сделал сегодня в ходе пресс-конференции. Уже в эти выходные крупнейшая конфессия нашей страны встретит Воскресение Христово. Впереди и Радуница. На торжества храмы закрываться не будут. Освещение пасхальных угощений состоится. Правда, верующих призывают сохранять дистанцию, избегать контактов с иконами, пользоваться масками и антисептикам. В случае болезни лучше остаться дома. Следить за торжественными богослужениями можно будет онлайн, а также у экрана телевизора. Прямую трансляцию из Свято-Духова кафедрального собора будет вести Белтелерадиокомпания. На сегодня неизвестно, будет ли доставлен в Беларусь Благодатный огонь. Вопрос прорабатывается.

 
 
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Митрополит Павел призвал верующих воздержаться от посещения храмов в праздничный для христиан период. Такое заявление Патриарший Экзарх всея Беларуси сделал...
 
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