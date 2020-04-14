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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Польша, Италия и Испания ослабляют карантин В Европе карантин уже не такой жесткий. С этой недели Польша будет постепенно отказываться от ограничительных мер. С воскресенья Варшава начнет размораживать...

В Европе карантин уже не такой жесткий. С этой недели Польша будет постепенно отказываться от ограничительных мер. С воскресенья Варшава начнет размораживать экономику. В первую очередь это коснется магазинов. Но границы будут закрыты до 3 мая.В Италии заработали продовольственные рынки, точки продаж стройматериалов и автомойки. В Австрии сегодня открываются тысячи магазинов непродовольственных товаров.От тотальной изоляции решили отойти и в Испании. На фоне снижения смертности здесь возобновляют работу стройки и заводы.