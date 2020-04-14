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Польша, Италия и Испания ослабляют карантин
14.04.2020 16:07 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ Европе карантин уже не такой жесткий. С этой недели Польша будет постепенно отказываться от ограничительных мер. С воскресенья Варшава начнет размораживать экономику. В первую очередь это коснется магазинов. Но границы будут закрыты до 3 мая.
В Италии заработали продовольственные рынки, точки продаж стройматериалов и автомойки. В Австрии сегодня открываются тысячи магазинов непродовольственных товаров.
От тотальной изоляции решили отойти и в Испании. На фоне снижения смертности здесь возобновляют работу стройки и заводы.
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В Европе карантин уже не такой жесткий. С этой недели Польша будет постепенно отказываться от ограничительных мер. С воскресенья Варшава начнет размораживать...
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