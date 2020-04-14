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Способы и преимущества тренировок в домашних условиях

14.04.2020 16:49 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Если вы сидите дома, это не значит, что подготовка к лету откладывается. Заниматься спортом нужно хотя бы потому, что спорт - один из самых эффективных способов дисциплинировать себя. К счастью, есть масса возможностей поддерживать физическую активность не выходя из дома. 
  1. Способ номер один - посмотреть уроки в Сети. Правда, в этом деле есть пара очень важных моментов. Самое главное - не переусердствовать, ведь травму запросто можно получить и дома. Вот короткая тренировка, которую можно выполнять всем ежедневно (видео). 
  2. Еще сейчас много тренеров предлагают онлайн формат. Если вы хотите получить полноценную физическую нагрузку, где вам будут указывать на ошибки, этот вариант специально для вас.
У занятий дома есть несколько значимых преимуществ. Во-первых, вы не привязаны к расписанию, во-вторых, куда проще разобраться с техникой выполнения упражнений: если что-то непонятно, можно просто перемотать видеоинструкцию и прослушать объяснение еще раз. В-третьих, вы экономите время: не нужно собирать сумку и добираться до зала.

 
 
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Если вы сидите дома, это не значит, что подготовка к лету откладывается. Заниматься спортом нужно хотя бы потому, что спорт - один из самых эффективных способов...
 
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