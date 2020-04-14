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Завтра на несколько часов перекроют движение троллейбусов через мост на главной улице Могилева
14.04.2020 18:04 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Могилеве 15 апреля на несколько часов перекроют движение троллейбусов через мост на улице Первомайской в районе улиц Стасова и Вокзальной. На путепроводе будут укладывать асфальт,
Троллейбусы перестанут ходить по Первомайской на участке от проспекта Мира до железнодорожного вокзала 15 апреля с 20.00. Строители намерены справиться за 7 часов — и движение восстановят в 3 утра 16 апреля.
На время укладки асфальта троллейбус № 5 ходить не будет, вместо него добавят рейсы на маршрутах №№ 3А, 5А. Также будут организованы временные маршруты
Напомним, 100-летний мост на улице Первомайской в районе улиц Стасова и Вокзальной
Движение по мосту полностью
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В это время на мосту будут укладывать асфальт.
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