Завтра на несколько часов перекроют движение троллейбусов через мост на главной улице Могилева

Источник материала: Tut.by

В Могилеве 15 апреля на несколько часов перекроют движение троллейбусов через мост на улице Первомайской в районе улиц Стасова и Вокзальной. На путепроводе будут укладывать асфальт, сообщает горисполком.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Троллейбусы перестанут ходить по Первомайской на участке от проспекта Мира до железнодорожного вокзала 15 апреля с 20.00. Строители намерены справиться за 7 часов — и движение восстановят в 3 утра 16 апреля.

На время укладки асфальта троллейбус № 5 ходить не будет, вместо него добавят рейсы на маршрутах №№ 3А, 5А. Также будут организованы временные маршруты

№ 2к «Площадь Орджоникидзе — Зеленый луг», «Завод „Могилевтрансмаш“ — железнодорожный вокзал» и № 4к «Площадь Орджоникидзе — Любуж», «железнодорожный переезд — железнодорожный вокзал».

Напомним, 100-летний мост на улице Первомайской в районе улиц Стасова и Вокзальной закрыли на реконструкцию 3 сентября 2019 года. По оценкам специалистов, путепровод над железными путями остро нуждался в срочном ремонте — ресурс его был практически исчерпан. В процессе реконструкции решили изменить габариты моста — в будущем железная дорога намерена провести электрификацию движения поездов. После реконструкции мост стал выше на 60 см, его проезжая часть составила 14 метров и стала четырехполосной. Вместе с пешеходными дорожками ширина моста достигнет 20 м 10 см. Проезжую часть на подъезде к нему тоже расширили.

Движение по мосту полностью открыли 7 ноября , но укладку верхнего слоя асфальта перенесли на весну.