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Трафик на проспекте Победителей стал безопаснее

14.04.2020 18:12 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

На одной из самых важных артерий города усовершенствовали схему движения. Для этого  сотрудники ГАИ совместно с дорожной службой провели ряд мероприятий. Например, первая полоса на проспекте в обоих направлениях отдана общественному транспорту. Сейчас все левые повороты выполняются с отдельных полос. А на переходе около аквапарка появился светофор. Кроме того, в целях безопасности и снижения количества ДТП было принято решение закрыть левый поворот с улицы Гвардейской на проспект Победителей. Сейчас, чтобы повернуть с этой улицы в сторону МКАД, необходимо выполнить разворот.

 
 
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На одной из самых важных артерий города усовершенствовали схему движения. Для этого  сотрудники ГАИ совместно с дорожной службой провели ряд мероприятий....
 
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