Иммунопрофилактика – главный метод защиты от инфекционных заболеваний

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Для каждой вакцины установлена наиболее результативная схема: кратность введения, интервалы между введениями, доза препарата. Анатоксины вводят подкожно или внутримышечно. Для достижения постоянной высокой напряженности иммунитета в ряде случаев проводят повторные прививки в разные сроки после вакцинации. Созданы и используются вакцины против пневмококковой, менингококковой, гемофильной, ротовирусной инфекции, ветряной оспы.

Прививки с целью получения активного иммунитета проводят в плановом порядке и по эпидемическим показаниям. К плановым прививкам, осуществляемым устанавливаемым министерством здравоохранения календарем профилактических прививок независимо от эпидемиологической обстановки относятся прививки как детям так и взрослым против детских инфекций (полиомиелит, коклюш, корь, краснуха, дифтерия, паротит и д.), против столбняка, гриппа, вирусного гепатиата В, туберкулеза. Плановые прививки в ряде случаев проводятся также населению на территории природных очагов зоонозных инфекций (бешенства, клещевого энцефалита, туляремии).

Каждая прививка предназначена для предотвращения определенного вида инфекционного заболевания. Прививочная вакцина, как и любое лекарственное средство, может вызывать как у ребенка, так и у взрослого побочные эффекты, прививочные реакции. Среди них – ухудшение общего состояния, повышение температуры, покраснение и отек в месте укола. Обычно это легко и быстро проходящие явления (в течение 1-2 дней). В редких случаях возможны тяжелые проявления резких аллергических реакций: необходимо немедленно обратиться к врачу. Профилактические прививки проводятся строго, согласно срокам установленным календарем профилактических прививок. При наличии хронических заболеваний составляется индивидуальный график с учетом противопоказаний к той или иной вакцине. Перед прививанием ребенка и взрослого пациента должен осмотреть врач, измерить температуру и убедиться, что тот здоров. После процедуры прививания не следует торопиться покинуть поликлинику, а в течение тридцати минут находиться недалеко от прививочного кабинета, что позволит родителям в случае необходимости быстро прибегнуть к помощи врача.

Е.Г. РАДНЕНОК, врач-педиатр поликлиники №5 УЗ «Борисовская больница №2»