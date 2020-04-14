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Иммунопрофилактика – главный метод защиты от инфекционных заболеваний

14.04.2020 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Для каждой вакцины установлена наиболее результативная схема: кратность введения, интервалы между введениями, доза препарата. Анатоксины вводят подкожно или внутримышечно. Для достижения постоянной высокой напряженности иммунитета в ряде случаев проводят повторные прививки в разные сроки после вакцинации. Созданы и используются  вакцины против пневмококковой, менингококковой,  гемофильной,  ротовирусной инфекции, ветряной оспы. 

Прививки с целью получения активного иммунитета проводят в плановом порядке и по эпидемическим показаниям. К плановым прививкам, осуществляемым устанавливаемым министерством здравоохранения календарем профилактических прививок независимо от эпидемиологической обстановки относятся прививки как детям так и взрослым против детских инфекций (полиомиелит, коклюш, корь, краснуха, дифтерия, паротит и д.), против столбняка, гриппа, вирусного гепатиата  В, туберкулеза.  Плановые прививки в ряде случаев проводятся также населению на территории природных очагов зоонозных инфекций (бешенства, клещевого энцефалита, туляремии).

Каждая прививка предназначена для предотвращения определенного вида инфекционного заболевания. Прививочная вакцина, как и любое лекарственное средство, может вызывать как у ребенка, так и у взрослого побочные эффекты, прививочные реакции. Среди них – ухудшение общего состояния, повышение температуры, покраснение и отек в месте укола. Обычно это легко и быстро проходящие явления (в течение 1-2 дней). В редких случаях возможны тяжелые проявления резких аллергических реакций: необходимо немедленно обратиться к врачу. Профилактические прививки проводятся строго, согласно срокам установленным календарем профилактических прививок. При наличии хронических заболеваний составляется индивидуальный график с учетом противопоказаний к той или иной вакцине. Перед прививанием ребенка и взрослого пациента должен осмотреть врач, измерить температуру и убедиться, что тот здоров. После процедуры прививания не следует торопиться покинуть поликлинику, а в течение тридцати минут находиться недалеко от прививочного кабинета, что позволит родителям в случае необходимости быстро прибегнуть к помощи врача.

Е.Г. РАДНЕНОК, врач-педиатр поликлиники №5  УЗ «Борисовская больница №2» 

 
 
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