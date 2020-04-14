Реальная помощь медикам от средней школы №3 города Борисова

Источник материала: Единство

К примеру, в средней школе №3 коллектив начальных классов каждое утро собирается вместе. Зачем? Просто дело в том, что у их коллеги, Марины Александровны, заболела подруга-медик. Как все вы знаете, средств защиты много не бывает, поэтому она решила помочь тем медработникам, которые сегодня на переднем краю борьбы. Узнали об этом в коллективе и решили помочь ей в этом нужном деле.

Вот и стрекочут целый день швейные машинки, которые принесли из дома, а также получили во временное пользование от родителей учеников. Купили ткань и дружно взялись за работу. Причем, несмотря на разные посты в интернете, никто их к этому не принуждал. Хотите — верьте, хотите — нет. Просто душа у людей правильная, человечная. Вчера целый день кроили, сегодня кто-то продолжает, другие — шьют, третьи — резинки вставляют.

Четырнадцать обычных женщин, соблюдая меры безопасности, помогают медикам чем могут. По их словам, в день должно получаться около 40 масок. Но ведь дело не в количестве, а в добром сердце.

К слову, совсем не хотели они афишировать свое дело, не хотели фотографироваться. Только и удалось уговорить тем, что все они в масках.

И пока есть на земле такие люди, хочется верить, что еще не все потеряно. А им сказать большое человеческое спасибо!

Евгений АЛПАТОВ, фото Павла ПАШКЕВИЧА