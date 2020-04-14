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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Минской области по-прежнему пожароопасная ситуация в природных экосистемах В 17-ти районах запрещено или частично ограничено посещение лесов. Только в Узденском районе с начала года ликвидировали 15 крупных возгораний в лесах, полях, а...

В 17-ти районах запрещено или частично ограничено посещение лесов. Только в Узденском районе с начала года ликвидировали 15 крупных возгораний в лесах, полях, а также на частных участках. МЧС напоминает, что основная причина пожаров - беззаботность человека. За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрен штраф почти в 7 сотен белорусских рублей. Разводить костры на участках разрешено, например, для приготовления еды. Но необходимо соблюдать строгие правила: костер надо окопать, иметь рядом ведро с водой и не оставлять без внимания открытый огонь.