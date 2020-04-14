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Легпром переходит на производство медицинских средств защиты
14.04.2020 20:04 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTОтечественные предприятия легпрома, и государственные и частные, переориентировались на пошив масок, халатов и защитных комбинезонов для медиков.
Некоторые уже сейчас вышли на объемы от 50 тысяч и более единиц в день. По поручению Президента, глава Администрации лично мониторит работу производств, оценивая ассортимент и объемы выпускаемой продукции и наличие сырья. Сегодня Игорь Сергеенко побывал на столичном предприятии "Элема" - здесь с начала апреля полностью переоборудовали 4 цеха под пошив масок из спанбела и хлопчатобумажного волокна. Все сырье белорусское. На складах постоянно поддерживается недельный запас.
Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси: "В соответствии с поручением Главы государства Администрацией Президента организован мониторинг ситуации в легкой промышленности, организуются мероприятия по контролю за тем, как осуществляется производство масок медицинских для наших медицинских учреждений фармации, а также комбинезонов, костюмов, которые так сегодня необходимы. Что я увидел на этом предприятии. Первое, что коллектив мобилизован на эту работу. Не только швеи трудятся, но и инженерно-технический состав. Люди трудятся по 10 часов. Руководством предприятия предпринимаются все усилия, чтобы создать условия максимально быстро, качественно обеспечить выпуск продукции и снабдить как аптеки, так и учреждения здравоохранения: больницы, стационары, поликлиники".
За день здесь выпускают более 50 тысяч масок, которые в основном отправляют в аптеки, и тысячу защитных комбинезонов и халатов для больниц Минска. В ближайшие дни объемы готовы увеличить, чтобы удовлетворить все заявки. Сейчас их не менее тридцати.
С производством средств индивидуальной защиты на предприятиях Минска по поручению Главы государства сегодня также ознакомилась председатель Совета Республики. Наталья Кочанова посетила швейное предприятие "Группа компаний Стецкевич", которое специализируется на выпуске форменной и специальной одежды. А также "Униксфарм", где увеличены объемы производства медицинских одноразовых масок. Обеспечить потребности организаций и населения в средствах индивидуальной защиты в полном объеме - главное, подчеркнула спикер.
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Отечественные предприятия легпрома, и государственные и частные, переориентировались на пошив масок, халатов и защитных комбинезонов для медиков. Некоторые...
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