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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так "Белавиа" продолжает работу по возвращению белорусов, застрявших на курортах по всему миру "Белавиа" в тесной связке с дипломатами продолжает работу по возвращению белорусов, застрявших на курортах по всему миру. Она усложняется техническими...

"Белавиа" в тесной связке с дипломатами продолжает работу по возвращению белорусов, застрявших на курортах по всему миру. Она усложняется техническими возможностями перевозчика: в авиапарке "Белавиа" нет лайнеров, рассчитанных на дальнемагистральные перелеты. А рейсы в Юго-Восточную Азию, где до сих пор остается большинство белорусов, требуют порой не одной дозаправки в пути. Помимо этого, организация таких перелетов затратна для компании, чей пассажиропоток в условиях пандемии и без того сократился на 90 %. "Белавиа" вынуждена корректировать планы по закупке самолетов и открытию новых рейсов. Руководство подчеркивает: пока масштабы бедствия оценить сложно. Возвращение к прежней жизни в лучшем случае в мае за счет летнего сезона помогло бы перевозчику сократить потери, нанесенные вирусом за прошедшие несколько месяцев. Но прогнозировать благоприятное для авиаотрасли лето сегодня не возьмется, пожалуй, никто. Все подробности в нашем интервью. Игорь Чергинец, заместитель гендиректора авиакомпании "Белавиа" (видео).