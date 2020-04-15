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"Белавиа" продолжает работу по возвращению белорусов, застрявших на курортах по всему миру

15.04.2020 11:26 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

"Белавиа" в тесной связке с дипломатами продолжает работу по возвращению белорусов, застрявших на курортах по всему миру. Она усложняется техническими возможностями перевозчика: в авиапарке "Белавиа" нет лайнеров, рассчитанных на дальнемагистральные перелеты. А рейсы в Юго-Восточную Азию, где до сих пор остается большинство белорусов, требуют порой не одной дозаправки в пути.  Помимо этого, организация таких перелетов затратна для компании, чей пассажиропоток в условиях пандемии и без того сократился  на 90 %. "Белавиа" вынуждена корректировать планы по закупке самолетов и открытию новых рейсов. Руководство подчеркивает: пока масштабы бедствия оценить сложно.  Возвращение к прежней жизни  в лучшем случае в мае за счет летнего сезона помогло бы перевозчику сократить потери, нанесенные  вирусом за прошедшие несколько месяцев. Но прогнозировать благоприятное для авиаотрасли лето сегодня не возьмется, пожалуй, никто. Все подробности в нашем интервью. Игорь Чергинец, заместитель гендиректора авиакомпании "Белавиа" (видео). 

 
 
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"Белавиа" в тесной связке с дипломатами продолжает работу по возвращению белорусов, застрявших на курортах по всему миру. Она усложняется техническими...
 
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