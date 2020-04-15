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Дипломаты Беларуси и России продолжают работу по доставке домой наших граждан из-за рубежа

15.04.2020 12:36 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Совместную работу по доставке домой наших граждан из-за рубежа продолжают дипломаты Беларуси и России. Накануне очередная группа наших туристов прилетела в Москву из Черногории. Оттуда они будут доставлены в Минск. Вот такой твит под хештегом #своихнебросаем появился в аккаунте посольства нашей страны в России. Всего помощь с возвращением оказана уже почти 6 800 гражданам.

 
Теги: Минск
 
 
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Совместную работу по доставке домой наших граждан из-за рубежа продолжают дипломаты Беларуси и России. Накануне очередная группа наших туристов прилетела в...
 
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