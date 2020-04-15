|
Дипломаты Беларуси и России продолжают работу по доставке домой наших граждан из-за рубежа
15.04.2020 12:36 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСовместную работу по доставке домой наших граждан из-за рубежа продолжают дипломаты Беларуси и России. Накануне очередная группа наших туристов прилетела в Москву из Черногории. Оттуда они будут доставлены в Минск. Вот такой твит под хештегом #своихнебросаем появился в аккаунте посольства нашей страны в России. Всего помощь с возвращением оказана уже почти 6 800 гражданам.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Совместную работу по доставке домой наших граждан из-за рубежа продолжают дипломаты Беларуси и России. Накануне очередная группа наших туристов прилетела в...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)