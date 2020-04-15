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Благотворительная кампания МВД "Милиция врачам"
15.04.2020 12:36 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПоможем тем, кто на передовой. Благотворительная кампания МВД "Милиция врачам" стартовала сегодня. Акция объединяет все милицейские подразделения. На собранные деньги закупят средства защиты для больниц по всей стране. И как говорят сами сотрудники милиции, взаимопомощь, добро и вера объединяют нас. Сегодня ценен любой вклад в общее дело.
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Поможем тем, кто на передовой. Благотворительная кампания МВД "Милиция врачам" стартовала сегодня. Акция объединяет все милицейские подразделения. На собранные...
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