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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Благотворительная кампания МВД "Милиция врачам" Поможем тем, кто на передовой. Благотворительная кампания МВД "Милиция врачам" стартовала сегодня. Акция объединяет все милицейские подразделения. На собранные...

Поможем тем, кто на передовой. Благотворительная кампания МВД "Милиция врачам" стартовала сегодня. Акция объединяет все милицейские подразделения. На собранные деньги закупят средства защиты для больниц по всей стране. И как говорят сами сотрудники милиции, взаимопомощь, добро и вера объединяют нас. Сегодня ценен любой вклад в общее дело.