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Гомельские институты и предприятия выпускают товары для медиков

15.04.2020 18:54 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В Белорусском государственном университет транспорта использовали 3D принтер для помощи врачам. Здесь наладили выпуск специальных адаптеров для областной детской больницы. Адаптеры позволяют подключать двух человек сразу к кислородному аппарату. В продаже они имеются, но только в комплекте с другими аксессуарами. Между тем, стоимость адаптеров, производимых в БелГуте, составляет всего около 50 копеек, а возможности их изготовления практически безграничны.

В институте механики металлополимерных систем также не остались в стороне от помощи. Причём для производства медицинских масок задействовали существующее оборудование для производства полимерной пленки. Новая технология была не только быстро отработана, но и выпущена несколько десятков экземпляров для больниц в Гомеле. По сравнению с 3D-принтерами здесь производительность в несколько раз выше.

Большое внимание уделяется производству повязок из марли и нетканых материалов. В настоящее время соответствующие заказы выполняются на Гомельских фабриках Коминтерн и 8 марта, Речицком текстильном комбинате и Жлобинской швейной фабрике. Кроме того, в этом деле участвуют частные организации. Ещё одно направление - выпуск дезинфицирующих средств.

Поставки необходимых медицинских материалов идут без перебоев, а  врачи напоминают, соблюдайте гигиену, мойте руки и без надобности не выходите на улицу.
 
Теги: Гомель
 
 
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В Белорусском государственном университет транспорта использовали 3D принтер для помощи врачам. Здесь наладили выпуск специальных адаптеров для областной...
 
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