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Способы быстро нарезать тонкими ломтиками сыровяленую колбасу

15.04.2020 18:54 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

"Неправильно ты, дядя Федор, бутерброд ешь! Ты его колбасой кверху держишь. А надо колбасой на язык класть. Так вкуснее получится". 

Но прежде чем на язык класть, сыровяленую колбасу нужно нарезать на тонюсенькие ломтики. А как же это сделать быстро и непринужденно без слайсера, в домашних условиях? Особенно когда слюнки уже текут как у кота Матроскина.

Проверяем народные мудрости. Справятся ли с колбасным испытанием терка, растительное масло, наточенный нож и кухонный комбайн?  

Итак, острый нож приступает к испытанию первым. Все гениальное просто. И таким образом колбасу действительно можно нарезать тонко. Но филигранная работа делается медленно. 

Опытные домохозяйки советуют смазать лезвие ножа растительным маслом. Тогда, мол, нарезка пойдет как по маслу. Что ж, протестировать этот лайфхак несложно.  Но чтобы заметно ускорить процесс, нужны радикальные меры.

Потребуется кухонный комбайн с насадкой для круглых картофельных ломтиков и охлажденная в морозилке сыровяленая колбаса. Поехали! Да, колбаса, скорее, порвана, чем порезана. Это провал.

Может быть, терка обойдется с колбасой гуманнее? Хорошо охлажденное мясное изделие, говорят, можно натереть на широкое лезвие. Это нелегко и  явно неэффективно.

Тарелки с результатами эксперимента готовы. Подведем итоги. 

Итоги и оценки

1. Наточенный нож - лучшее средства для домашней нарезки колбасы. Может, и не быстро, зато надежно. 

2. Я не заметила, чтобы смазанное маслом лезвие как-то улучшило процесс. Но и хуже точно не стало.  

3. А вот хваленый кухонный комбайн сработал как машина времени. Т.е. превратил колбасу в фарш. Зрелище не для слабонервных.

4. Терка с лезвием для овощных ломтиков тоже безжалостно искромсала сыровяленую колбасу. Жуть вместо ускоренной нарезки. 

 
 
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"Неправильно ты, дядя Федор, бутерброд ешь! Ты его колбасой кверху держишь. А надо колбасой на язык класть. Так вкуснее получится".  Но прежде чем на язык класть,...
 
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