Жительница Пинска удостоена ордена Матери

Источник материала: Полесская правда



Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал Указ № 137 о награждении орденом Матери. Об этом сообщает официальный сайт Президента Республики Беларусь.

За рождение и воспитание пяти и более детей награды удостоены представительницы различных сфер деятельности. В их числе работницы предприятий промышленного и финансового секторов, агропромышленного комплекса, организаций торговли, образования, здравоохранения и культуры, средств массовой информации, Вооруженных Сил, домохозяйки. Всего ордена Матери удостоены 60 жительниц Брестской, Витебской, Гродненской и Могилевской областей.

Среди награжденных конструктор одежды ОАО «Пинское промышленно-торговое объединение «Полесье» Марина Литвин.