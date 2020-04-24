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Жительница Пинска удостоена ордена Матери

24.04.2020 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Жительница Пинска удостоена ордена Матери
Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал Указ № 137 о награждении орденом Матери. Об этом сообщает официальный сайт Президента Республики Беларусь.

За рождение и воспитание пяти и более детей награды удостоены представительницы различных сфер деятельности. В их числе работницы предприятий промышленного и финансового секторов, агропромышленного комплекса, организаций торговли, образования, здравоохранения и культуры, средств массовой информации, Вооруженных Сил, домохозяйки. Всего ордена Матери удостоены 60 жительниц Брестской, Витебской, Гродненской и Могилевской областей.

Среди награжденных конструктор одежды ОАО «Пинское промышленно-торговое объединение «Полесье» Марина Литвин.

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