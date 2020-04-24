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Жительница Пинска удостоена ордена Матери
24.04.2020 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
За рождение и воспитание пяти и более детей награды удостоены представительницы различных сфер деятельности. В их числе работницы предприятий промышленного и финансового секторов, агропромышленного комплекса, организаций торговли, образования, здравоохранения и культуры, средств массовой информации, Вооруженных Сил, домохозяйки. Всего ордена Матери удостоены 60 жительниц Брестской, Витебской, Гродненской и Могилевской областей.
Среди награжденных конструктор одежды ОАО «Пинское промышленно-торговое объединение «Полесье» Марина Литвин.
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