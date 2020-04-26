|
О первой неделе IV четверти в "Главном эфире"
26.04.2020 12:48 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЕдиную платформу для школьников всей страны создадут в Беларуси к концу года. Об этом в эксклюзивном интервью Агентству теленовостей рассказал Министр образования Игорь Карпенко.
Она позволит ребятам дистанционно знакомиться с дополнительными учебными материалами и преподавательскими наработками. В каком формате будут проходить выпускные вечера, станет понятно к концу мая. А вот дату окончания учебного года менять не будут - завершится 30 мая. Что касается выпускных экзаменов и ЦТ в условиях пандемии, форму менять не будут.
IV четверть: с чего началась и как прошла первая неделя? Посещаемость. Масочный режим. Международный опыт. Обо всем расскажем уже сегодня в 9 вечера
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Единую платформу для школьников всей страны создадут в Беларуси к концу года. Об этом в эксклюзивном интервью Агентству теленовостей рассказал Министр...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)