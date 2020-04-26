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О первой неделе IV четверти в "Главном эфире"

26.04.2020 12:48 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Единую платформу для школьников всей страны создадут в Беларуси к концу года. Об этом в эксклюзивном интервью Агентству теленовостей рассказал Министр образования  Игорь Карпенко.
Она позволит ребятам дистанционно знакомиться с дополнительными учебными материалами и преподавательскими наработками. В каком формате будут проходить выпускные вечера, станет понятно к концу мая. А вот дату окончания учебного года менять не будут - завершится 30 мая. Что касается выпускных экзаменов и ЦТ в условиях пандемии, форму менять не будут. 
IV  четверть: с чего началась и как прошла первая неделя? Посещаемость. Масочный режим. Международный опыт. Обо всем расскажем уже сегодня в 9 вечера в "Главном эфире".

 
Теги: Новости
 
 
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Единую платформу для школьников всей страны создадут в Беларуси к концу года. Об этом в эксклюзивном интервью Агентству теленовостей рассказал Министр...
 
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