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Акция "Беларусь помнит. Помним каждого" продолжается во всех регионах страны

05.05.2020 09:04 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Сегодня министерства, культурные и образовательные учреждения передадут эстафету памяти в преддверии Дня Победы. Акция "Беларусь помнит. Помним каждого" продолжается во всех регионах страны. Каждый неравнодушный житель республики,  для кого поистине важна память о военных событиях,  может присоединиться к эстафете и почтить минутой молчания павших на войне. Вспомнят жертв Хатыни. Там возложит цветы заместитель премьер-министра Игорь Петришенко. Дань памяти погибшим  у монумента Победы и памятника Жумашу Асаналиеву отдадут министр иностранных дел Владимир Макей и министр информации Александр Карлюкевич. Вспомнят героев и представители Национального исторического музея, драмтеатра имени Горького и творческих вузов страны. Каждая из делегаций внесет вклад в реставрацию и восстановление мест воинской славы. Сегодня в общем маршруте около 9 тысяч таких захоронений.
 
 
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Сегодня министерства, культурные и образовательные учреждения передадут эстафету памяти в преддверии Дня Победы. Акция "Беларусь помнит. Помним каждого"...
 
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