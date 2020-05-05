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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Акция "Беларусь помнит. Помним каждого" продолжается во всех регионах страны Сегодня министерства, культурные и образовательные учреждения передадут эстафету памяти в преддверии Дня Победы. Акция "Беларусь помнит. Помним каждого"...

Сегодня министерства, культурные и образовательные учреждения передадут эстафету памяти в преддверии Дня Победы. Акция "Беларусь помнит. Помним каждого" продолжается во всех регионах страны. Каждый неравнодушный житель республики, для кого поистине важна память о военных событиях, может присоединиться к эстафете и почтить минутой молчания павших на войне. Вспомнят жертв Хатыни. Там возложит цветы заместитель премьер-министра Игорь Петришенко. Дань памяти погибшим у монумента Победы и памятника Жумашу Асаналиеву отдадут министр иностранных дел Владимир Макей и министр информации Александр Карлюкевич. Вспомнят героев и представители Национального исторического музея, драмтеатра имени Горького и творческих вузов страны. Каждая из делегаций внесет вклад в реставрацию и восстановление мест воинской славы. Сегодня в общем маршруте около 9 тысяч таких захоронений.