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Новая велосипедная дорожка появится на проспекте Дзержинского в Минске

05.05.2020 09:46 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Обновление инфраструктуры столицы. Новая велосипедная дорожка появится вдоль проспекта Дзержинского. Тротуар разделят на две полосы движения - для пешеходов и велосипедистов. Кроме того произойдут и конструктивные изменения - бордюры перед пешеходными переходами сделают более низкими. Длина новой велозоны составит около 8 километров. 

За движением двухколесных в Минске сотрудники ГАИ следят особенно внимательно. С велосипедистами проводят беседы, обращают внимание на сложные участки дорог,  при пересечении которых необходимо быть максимально осторожными.

 
Теги: Минск
 
 
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Обновление инфраструктуры столицы. Новая велосипедная дорожка появится вдоль проспекта Дзержинского. Тротуар разделят на две полосы движения - для пешеходов и...
 
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