|
Новая велосипедная дорожка появится на проспекте Дзержинского в Минске
05.05.2020 09:46 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTОбновление инфраструктуры столицы. Новая велосипедная дорожка появится вдоль проспекта Дзержинского. Тротуар разделят на две полосы движения - для пешеходов и велосипедистов. Кроме того произойдут и конструктивные изменения - бордюры перед пешеходными переходами сделают более низкими. Длина новой велозоны составит около 8 километров.
За движением двухколесных в Минске сотрудники ГАИ следят особенно внимательно. С велосипедистами проводят беседы, обращают внимание на сложные участки дорог, при пересечении которых необходимо быть максимально осторожными.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Обновление инфраструктуры столицы. Новая велосипедная дорожка появится вдоль проспекта Дзержинского. Тротуар разделят на две полосы движения - для пешеходов и...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)