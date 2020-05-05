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Получить сертификат электронной цифровой подписи можно удаленно

05.05.2020 10:00 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Сделать это позволяет новый онлайн-сервис на едином портале электронных услуг, а касается нововведение и ИП, и белорусов в целом,  у кого есть действующий сертификат открытого ключа. Напомним, ранее, чтобы издать сертификат открытого ключа, требовалось исключительно личное присутствие владельца сертификата. Сейчас получить такую услугу можно дистанционно. Отметим, с помощью сертификата открытого ключа можно выработать электронную цифровую подпись. А уже с ее помощью подписать электронный документ, подать налоговую декларацию или отчет в ФСЗН, а также получить другие электронные услуги или административную процедуру на portal.gov.by.
 
 
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Сделать это позволяет новый онлайн-сервис на едином портале электронных услуг, а касается нововведение и ИП, и белорусов в целом,  у кого есть действующий...
 
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