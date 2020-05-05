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Как работают бассейны и бани Бреста в пандемию коронавируса

05.05.2020 10:14 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Эпидемическая ситуация внесла свои коррективы в график работы городских бассейнов и бань, сообщает «Вечерний Брест».


— Мы сегодня практически не работаем, — рассказывает директор клуба плавания «АкваСтарс» Николай Федотов. — Оборот снизился раз в пятнадцать. Наш клуб арендовал дорожки в физкультурно-оздоровительном центре и бассейне «Нептун». В основном занимались дети от 10 до 13 лет. Сегодня ходят только те ребята, которые участвуют в соревнованиях, и им необходимо готовиться. Другие родители не пускают детей в воду.

— В расписании бассейна ФОКа произошли существенные изменения. Все утренние сеансы закрыты — бассейн начинает работу в 12.00 и заканчивает в 20.00. Групповые абонементы предприятий, которые составляли основу загрузки всех бассейнов Бреста, практически никто не продлевает, — говорит начальник ФОКа Владимир Сметюх. -Многие организации города, которые были постоянными клиентами, отказываются от услуг бассейна и сауны на неопределенный период. Наше предприятие — хозрасчетное, поэтому мы не можем позволить себе поставить на паузу деятельность ФОКа, работаем в прежнем режиме, каждый день.

Учебно-тренировочный бассейн Брестского областного центра олимпийского резерва по водным видам спорта по-прежнему принимает спортсменов и всех желающих. По информации администрации центра, четверть предприятий, которые все эти годы были постоянными клиентами Дворца водных видов спорта, сохранили абонементы для своих работников. Остальные ушли на вынужденные каникулы. В прежнем режиме работают тренировочный зал и сауна. Однако многие услуги центра оказались невостребованными, пришлось полностью закрыть для посещений физкультурно-оздоровительный бассейн (25 метров), бассейн «Малютка», магазин, кафе, гостиницу и бильярдный зал.

«Лазня», мест в которой традиционно не хватало, тоже попала в режим неопределенности. Из-за отсутствия клиентов здесь раньше времени перешли на летний режим работы: женские дни назначены в четверг и субботу, мужские — в пятницу и воскресенье.

 
Теги: Брест
 
 
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Эпидемическая ситуация внесла свои коррективы в график работы городских бассейнов и бань.
 
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