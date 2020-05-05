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Прямая телефонная линия

05.05.2020 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

В случае необходимости письменные обращения можно направлять по адресу: Минская область, г. Борисов, ул. Чапаева, 6, каб. 202, депутату Л.С. Ананич.

 
 
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7 мая с 10.00 до 14.00 по телефону 73-43-18 состоится «прямая телефонная линия» с депутатом Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по...
 
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