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Суд вынес приговор последним членам «макового дела»

05.05.2020 11:02 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Суд вынес приговор последней группе обвиняемых по резонансному делу о ввозе в страну и распространении крупной партии наркотиков — маковой смеси. Об этом рассказала пресс-служба МВД Беларуси.


Всего по делу был задержан 41 человек в возрасте от 20 до 55 лет, так что из-за большого количества обвиняемых для судебного разбирательства их разделили на три части. Итоговые слушания в Минском городском суде состоялись 24 апреля: последней группе из шестерых человек было назначено наказание в виде лишения свободы сроком от 6 до 7 лет.

По версии следствия, с 2015 года организованная преступная группа поставляла в Беларусь крупные партии наркотических веществ. В общей сложности в страну удалось ввезти более 14 тонн наркотической смеси семян мака, содержащей более 13 килограммов опасного компонента — маковой соломки.

Как выяснилось, сырье для производства наркотиков поставлялось из Украины и России, а через пункты пропуска оно проходило по поддельным документам под видом пищевых добавок. Затем, для большей безопасности, наркотические вещества стали доставлять через границу лесными тропами. Наркотики хранили на законспирированных складах, затем фасовали для разового употребления и сбывали наркозависимым. Деятельность группировки прервалась только в мае 2018 года.

Руководил всей организацией 48-летний мужчина: он устанавливал стоимость наркотиков, раздавал поручения и распределял обязанности, а также контролировал доходы. Его подручные постепенно расширяли подпольную сеть для реализации веществ, привлекали все новых членов, объясняли им меры предосторожности и правила секретности.

На протяжении несколько судебных разбирательств по делу было осуждено 29 человек, получивших наказание в виде лишения свободы от 3 до 14 лет. Среди них бывший следователь органов внутренних дел, помогавший преступникам скрывать свою деятельность, а также гражданка России. Некоторые задержанные были оправданы, в отношении нескольких человек уголовное дело было прекращено.

 
 
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Шестерым членов организованной преступной группы, ввозившей в Беларусь и распространявшей наркотические смеси семян мака и маковой соломки, были вынесены...
 
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