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Курсы валют на 5 мая. Рубль ослаб к доллару и евро
05.05.2020 11:10 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTРубль ослаб к доллару без малого почти на 4 копейки, а к евро почти на 6. В итоге курс доллара сегодня 2 рубля 45 копеек. Евро по Нацбанку 2,68. По отношению к российскому рублю нацвалюта окрепла. 3 рубля 25 копеек стоят 100 российских рублей, подешевев почти на 7 копеек за сутки.
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Рубль ослаб к доллару без малого почти на 4 копейки, а к евро почти на 6. В итоге курс доллара сегодня 2 рубля 45 копеек. Евро по Нацбанку 2,68. По отношению к российскому...
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