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В Беларуси открывается сайт по поиску работы для подростков

05.05.2020 11:50 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Беларуси открывается бесплатная площадка, чтобы те, кому от 14 до 18 лет, могли найти работу. Все будет выглядеть, как «обычный» сайт с вакансиями: соискатель-подросток может составить и выложить резюме, а работодатель — рассматривать отклики и изучать анкеты. Подробнее об этой инициативе TUT.BY рассказала соосновательница и руководитель проекта Валерия Омелюсик.


Фото: Taylor Wilcox, unsplash.com

Что за инициатива

Портал, на котором базируется площадка, называется teenjob.by. Ей могут пользоваться общественные и коммерческие организации для размещения объявлений для подростков. Это может быть не только работа, но и волонтерство, а также стажировки, мероприятия.

Сейчас, по словам соосновательницы проекта Валерии Омелюсик, акцент делается на поиск компаний, готовых выступить с предложениями:

— С 26 апреля мы начали активнее искать работодателей, готовых взять подростка на работу или стажировку. Больше работаем сейчас с этим направлением — уже на следующей неделе будет добавлен раздел с работой для подростков. Также в мае мы запустим онлайн-тренинги, на которых расскажем, что нужно знать подростку, если он хочет устроиться на работу.

В остальном все очень похоже на классические агрегаторы вакансий: есть возможность добавить резюме (форма для него довольно подробная) и быть активнее — оставить заявку для конкретной компании. В этом случае команда teenjob.by поможет компании с подбором более подходящего для них кандидата.

Пока на сайте есть 14 резюме от подростков и пять заявок от организаций (две — от коммерческих, три — от некоммечрческих).

— Ребята отзываются на предложения — тех, кто хотят что-то делать, сейчас больше, чем предложений, — рассказывает Валерия. — Одна заявка коммерческой организации уже почти закрыта и одна волонтерская тоже.

Кто всем этим занимается

Фото из личного архива

Идея проекта принадлежит самой Валерии Омелюсик. В прошлом году девушка получила диплом по специальности «Социальная работа и социальное проектирование» на факультете философии и социальных наук БГУ. Но продолжает развиваться в этой же сфере — уже в магистратуре. Можно сказать, что teenjob.by — проект, который родился из учебного процесса.

В команде изначально было трое человек: Валерия, дизайнер и программист. Сейчас уже их гораздо больше: в дни активного поиска компаний-работодателей к процессу подключаются до десяти волонтеров.

Как утверждает руководитель проекта, он полностью социальный.

— Наша основная цель вносить перемены в общество. Чтобы талантливая и мотивированная молодежь, которая заряжена действовать и развиваться, находила для себя такие возможности еще до 18 лет. Вместо того, чтобы тратить энергию и время в иное бесполезное или застойное русло, — объясняет Валерия Омелюсик.

По мнению соосновательницы, подросток реально может разгрузить в простом, но нужном функционале руководителей или высокоплачиваемых специалистов. И, если это будет происходить за небольшую плату или даже в качестве стажировки просто за опыт работы и возможность задавать вопросы, то это сотрудничество, которое полезно для двух сторон.

А в чем выгода для команды?

Пока ни в чем. Для всех пользователей площадки она работает бесплатно.

— Работодатели должны как минимум преодолеть свой психологический барьер нанимать подростков, поэтому на этом этапе брать с них какие-то деньги было бы странно. Может быть, в будущем мы посмотрим на работу площадки и что-то изменим. Но у нас есть система донатов: каждый может пожертвовать нам сумму, которую считает нужным, если мы оказались полезными.

Сейчас главная цель проекта — получить реальные кейсы того, что подросток действительно устроился на подработку и обе стороны остались довольными.

 
 
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Пока это молодая инициатива с не очень большой базой, но большими амбициями и планами.
 
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