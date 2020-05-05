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В честь Дня Победы в Минске будет праздничный фейерверк

05.05.2020 11:50 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ночью 9 мая в столице будет праздничный фейерверк в честь Дня Победы. Эту информацию TUT.BY подтвердили в Мингорисполкоме.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Агентство «Минск-Новости» сообщило о праздничном салюте в честь Дня Победы 9 мая.

Как уточнил TUT.BY заместитель начальника управления культуры Мингорисполкома Александр Шестаков, речь идет не о салюте, а о фейерверке.

Запуск фейерверка начнут в 23.00, он будет на восьми площадках.

Напомним, салют — это торжественная стрельба холостыми зарядами из артиллерийских орудий и/или стрелкового оружия, традиция военных парадов. Фейерверк же — декоративные огни разнообразных цветов и форм, получаемые при сжигании пиротехнических составов.

 
Теги: Минск
 
 
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Ночью 9 мая в столице будет праздничный фейерверк в честь Дня Победы. Эту информацию TUT.BY подтвердили в Мингорисполкоме.
 
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