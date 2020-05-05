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МВД не против амнистии медиков, «если сейчас медики нужны, как нужны были полководцы и бойцы на фронте»
05.05.2020 12:24 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Минздрав может инициировать в связи со сложной эпидемической ситуацией вопрос освобождения медиков, находящихся в местах лишения свободы, заявил министр внутренних дел Юрий Караев журналистам в парламенте, отвечая на вопрос TUT.BY.
— Отдельно вопрос амнистии медиков не обсуждался. Может быть, это стоило сделать. Если сейчас медики нужны, как нужны были полководцы и бойцы на фронте. Такая практика была. Наверное, в отношении кого-то это было разумно, — сказал министр.
Караев отметил, что инициировать освобождение должен Минздрав, оценив свои силы и средства.
— Скажут, что без них они не справляются. Почему врачи не могут выйти? Они такие же люди, даже более хорошие.
Напомним, сегодня парламент принял в двух чтениях проект закона об амнистии к 75-летию Победы.
«Дело медиков»
Согласно
28 января 2019 года суд вынес
По приговору суда экс-глава РНПЦ травматологии и ортопедии Александр Белецкий
Замминистра здравоохранения Игорь Лосицкий —
Бывший глава Гродненского облздрава Андрей Стрижак
Бывшего заведующего эндоскопическим отделением 9-й городской клинической больницы Минска (сейчас Минский научно-практический центр хирургии, трансплантологии и гематологии) Андрея Савченко суд Фрунзенского района Минска
Главврача Минской областной больницы Андрея Королько
65-летнего главного врача 9-й больницы Валерия Кушниренко
Замглавврача медцентра МТЗ Сергея Семижона
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МВД не против амнистии медиков, «если сейчас медики нужны, как нужны были полководцы и бойцы на фронте»
Караев отметил, что инициировать освобождение должен Минздрав, оценив свои силы и средства.
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