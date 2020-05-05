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Президент оценил разработки электротранспорта на испытательном полигоне Академии наук
05.05.2020 12:34 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЭкология и экономия. Двигателем современной экономики должны быть ученые. Президент оценил разработки электротранспорта на испытательном полигоне Академии наук.
Наука - двигатель экономикиСначала - теория. Специалисты не первый год работают над элементами концепции новой зеленой экономики. То, что будущее за электротранспортом, уже ни у кого не вызывает сомнений. Как исполняются поручения в этой сфере, Глава государства проверяет лично. Заявлений и анонсов разработок было немало, но насколько они качественны и эффективны? Сейчас - время интенсивного развития экономики. Мир работает в условиях жесткой конкуренции, страны активно перестраиваются и подстраиваются под новые реалии. Поэтому и в Беларуси повышенное внимание именно науке.
Разработка электротранспорта - одна из ключевых сфер машиностроения для Беларуси
Параллельно со строительством БелАЭС импульс к развитию получили и многие смежные отрасли. На базе Академии наук работает межотраслевой кластер "Интеллектуальный электротранспорт". В него входит 19 организаций НАН Беларуси, Минпрома и системы образования. Активизация разработок электротранспорта была прямым поручением Главы государства.
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Экология и экономия. Двигателем современной экономики должны быть ученые. Президент оценил разработки электротранспорта на испытательном полигоне Академии наук....
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