ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Президент оценил разработки электротранспорта на испытательном полигоне Академии наук

05.05.2020 12:34 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Экология и экономия. Двигателем современной экономики должны быть ученые. Президент оценил разработки электротранспорта на испытательном полигоне Академии наук.


Наука - двигатель экономики

Сначала - теория. Специалисты не первый год работают над элементами концепции новой зеленой экономики. То, что будущее за электротранспортом, уже ни у кого не вызывает сомнений. Как исполняются поручения в этой сфере, Глава государства проверяет лично. Заявлений и анонсов разработок было немало, но насколько они качественны и эффективны? Сейчас - время интенсивного развития экономики. Мир работает в условиях жесткой конкуренции, страны активно перестраиваются и подстраиваются под новые реалии. Поэтому и в Беларуси повышенное внимание именно науке.

Президент оценил разработки электротранспорта на испытательном полигоне Академии наук


Разработка электротранспорта - одна из ключевых сфер машиностроения для Беларуси


Параллельно со строительством БелАЭС импульс к развитию получили и многие смежные отрасли. На базе Академии наук работает межотраслевой кластер "Интеллектуальный электротранспорт". В него входит 19 организаций НАН Беларуси, Минпрома и системы образования. Активизация разработок электротранспорта была прямым поручением Главы государства.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Экология и экономия. Двигателем современной экономики должны быть ученые. Президент оценил разработки электротранспорта на испытательном полигоне Академии наук....
 
Новости дня
Новости общества
 
МВД не против амнистии медиков, «если сейчас медики нужны, как нужны были полководцы и бойцы на фронте»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

04.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
05.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика