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Белорусские депутаты приняли законопроект об амнистии к 75-летию Победы

05.05.2020 12:34 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

По амнистии к 75-летию Победы от уголовной ответственности освободят около 2 тысяч осужденных, а более 6 тысячам могут смягчить сроки наказания. Закон об амнистии сегодня депутаты приняли в  двух чтениях. Документ в Овальном зале представил министр внутренних дел Юрий Караев. Он проинформировал, что перечень осужденных по сравнению с амнистией 2019 года расширен. Добавили несовершеннолетних, совершивших преступления по частям 4  и 5 статьи 328 Уголовного кодекса (это так называемая наркостатья), а  также тех, кто совершил коррупционные преступления. Напомним, традиционно под амнистию попадают несовершеннолетние, беременные женщины, женщины и одинокие мужчины, которые воспитывают детей в возрасте до 18 лет, инвалиды первой и второй групп. 
 
 
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По амнистии к 75-летию Победы от уголовной ответственности освободят около 2 тысяч осужденных, а более 6 тысячам могут смягчить сроки наказания. Закон об амнистии...
 
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