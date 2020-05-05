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Белорусы в 2020 году стали реже вступать в брак, а количество разводов выросло

05.05.2020 13:00 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Разводов в начале этого года было на 5% больше, чем в начале прошлого. Об этом говорится в сборнике Белстата, который сравнил данные за три первых месяца 2019-го и 2020-го.

За три месяца прошлого года в стране поженились 11 123 пары, за три месяца 2020-го — 9550. Снижение на 14%. При этом браков стало меньше во всех областях страны. Самое заметное падение — в Брестской области — примерно на 21%.

Количество разводов за первый квартал 2020-го выросло на 5 процентов по сравнению с первым кварталом 2019-го. Было 8570, стало 9000.

В Минске разводов стало на 12% больше. Но самый заметный рост — среди сельского населения Минской области — плюс 35%.

Реже разводиться стали только в Могилевской области, во всей остальных областях зафиксирован рост.

 
Теги: Минск
 
 
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Об этом говорится в сборнике Белстата, который сравнил данные за три первых месяца 2019 и 2020 годов.
 
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