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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Эстафету памяти подхватили все регионы страны В преддверии юбилейного Дня Победы все регионы страны подключились к эстафете памяти. Повсеместно облагораживают места боевой славы, монументы и братские могилы...

В преддверии юбилейного Дня Победы все регионы страны подключились к эстафете памяти. Повсеместно облагораживают места боевой славы, монументы и братские могилы воинов Великой Отечественной. В столице цветы сегодня торжественно возложили к памятнику Герою Советского Союза Жумашу Асаналиеву. В церемонии приняли участие министр информации нашей страны и посол Кыргызстана в Беларуси. Джумаш Асаналиев - выходец из Кыргызстана - в 1944 году совершил подвиг в бою при освобождении Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Памятник герою установили в июле 2005 года. Он стал одним из важных символов дружбы двух государств.