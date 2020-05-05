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К патриотической эстафете сегодня присоединился Слуцк
05.05.2020 13:30 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTДань памяти отдали в мемориальном комплексе по улице 14-ти Партизан. Там, в братской могиле покоятся более 400 воинов. Вспомнить тех, кто подарил свободу и мирное небо, пришли представители различных организаций и жители города. В знак благодарности к Вечному огню они возложили цветы. И по традиции, в преддверии Дня Победы, в Слуцке высадили яблоневую аллею.
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Дань памяти отдали в мемориальном комплексе по улице 14-ти Партизан. Там, в братской могиле покоятся более 400 воинов. Вспомнить тех, кто подарил свободу и мирное небо,...
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