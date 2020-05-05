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В Беларуси зафиксировано 18350 человек, у которых выявлен коронавирус
05.05.2020 13:58 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTОб этом сообщил Александр Лукашенко. "Это всего 8,7 % от всех тестируемых. Тестируемых у нас на утро было 211369 за два с половиной месяца", - рассказал Президент.
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Об этом сообщил Александр Лукашенко. "Это всего 8,7 % от всех тестируемых. Тестируемых у нас на утро было 211369 за два с половиной месяца", - рассказал Президент. ...
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