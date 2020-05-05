В Беларуси зафиксировано 18350 человек, у которых выявлен коронавирус

Источник материала: БT

Об этом сообщил Александр Лукашенко. "Это всего 8,7 % от всех тестируемых. Тестируемых у нас на утро было 211369 за два с половиной месяца", - рассказал Президент.Подписывайтесь на Telegram-канал. Есть чем поделиться? Пишите