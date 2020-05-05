«Может их припахать, чтоб работали с утра до вечера». В отношении контингента ЛТП закручивают гайки

Источник материала: Tut.by

Законопроект о внесении изменений закона о порядке и условиях направления граждан в лечебно-трудовые профилактории закрепляет новую категорию граждан, которые могут направляться в ЛТП, заявил замминистра внутренних дел Александр Барсуков, представляя документ в парламенте.



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Проект закона во вторник нижняя палата парламента приняла в первом чтении. Документ должен привести закон о порядке направления граждан в ЛТП в соответствие с декретом № 3 от 2 апреля 2015 года, который из декрета о предупреждении социального иждевенчества стал декретом о содействии занятости.

Проект документа, представленный Барсуковым, закрепляет возможность направления в ЛТП трудоспособных неработающих лиц, ведущих асоциальный образ жизни. Инициировать их направление в ЛТП смогут постоянно действующие комиссии по координации работы по содействию занятости населения, создаваемым местными органами власти.

При этом окончательное решение по вопросу направления в ЛТП по-прежнему остается за судом. Основными критериями будет злоупотребление алкогольными напитками, наркотическими средствами и т.п. и совершение правонарушений в состоянии, вызванном потреблением этих веществ, что однозначно свидетельствует об асоциальном образе жизни. Также по результатам медицинского освидетельствования должны быть установлены соответственно диагнозы хронический алкоголизм, наркомания или токсикомания.

Кроме того, планируется разделить ЛТП на два вида в зависимости от условий принудительной изоляции. Первый — для граждан, впервые направленных в ЛТП. Второй — для ранее судимых, а также направленных во второй и более раз.

Вторую категорию граждан ждут ограничения в материально-бытовом обеспечении.

Законопроектом предусмотрено сокращение с 25% до 15% размера зарплаты, которые зачислят на счет гражданина, находящегося в ЛТП и обязанного возмещать расходы на содержание детей, находящихся на гособеспечении, и имеющих задолженность по возмещению этих расходов.

По расчетам авторов законопроекта, его принятие увеличит объем взыскиваемых в бюджет средств на содержание детей на 240 тысяч рублей в год

Как отмечают в МВД, с учетом уровня реабилитационного потенциала предлагается размещать отдельно от других категорий в ЛТП граждан, изъявивших добровольное желание на излечение от хронического алкоголизма, наркомании или токсикомании и давших согласие на оказание им наркологической и психотерапевтической помощи в соответствии с законодательством о здравоохранении.

Ужесточения подходов к борьбе с алкоголиками, ведущими асоциальный образ жизни потребовал депутат Олег Гайдукевич.

— Негодяи годами терроризируют целые подъезды. Да, в Жилищном кодексе прописана возможность его выселить. Но давайте скажем правду: это работает крайне слабо, механизм выселения применяется крайне редко. А люди от этого страдают. Годами человек мучает всех. Его отправили в ЛТП, все отдохнули от него. Дай бог, чтоб исправился! Но многие остаются такими до конца жизни! Может их надо припахать куда-то, чтобы работали с утра до вечера? Может, надо добавить полномочия милиции именно в отношении этой категории людей?

Гайдукевич отметил, что уже внес предложения по ужесточению соответствующих норм Кодекса об административных правонарушениях.